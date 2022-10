Lombardia, Fontana:lavorare a integrazione ambito sanitario-sociale

Martedì 11 ottobre 2022 - 17:51

Così dopo incontro con monsignor Paglia, presidente Accademia Vita

Milano, 11 ott. (askanews) – Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha incontrato oggi a Palazzo Lombardia, monsignor Vincenzo Paglia, vescovo, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, consigliere spirituale della Comunità Sant’Egidio e presidente della Commissione ministeriale per la riforma dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria per la popolazione anziana a Palazzo Chigi. Proprio il tema della popolazione anziana, della sua cura e della sua assistenza, è stato al centro dell’appuntamento.“Oggi più che mai – ha detto il presidente Fontana – è fondamentale comprendere quanto effettivamente la cronicità e la fragilità spesso si incontrino e necessitino di definire percorsi comuni con la necessità di porre in essere reali azioni di integrazione tra ambito sanitario, sociosanitario e sociale. Noi, come Regione Lombardia, ci stiamo muovendo con provvedimenti e interventi che vanno proprio in questa direzione”.“La collaborazione tra Governo centrale e Regioni – ha aggiunto – a tal proposito è fondamentale. L’onere principale sarà certamente in capo alle Regioni, ma è necessario un forte raccordo con Consiglio dei ministri”.“I servizi ambulatoriali e domiciliari – ha proseguito Fontana – debbono essere inseriti in ‘un continuum’ di cure che parta innanzitutto da una scala omogenea di valutazione del bisogno sociale e sanitario. Una sfida certamente importante per il nuovo Governo e per i prossimi Governi regionali”.Un terzo della popolazione, i cosiddetti ‘cronici’ assorbe in Italia il 70% delle risorse di fondo sanitario nazionale. “E questo – ha concluso – è un dato che serve anche per comprendere le potenzialità di una corretta presa in carico preventiva delle patologie della età geriatrica”.Monsignor Paglia, nell’ambito della sua visita milanese, incontrerà anche l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e all’Ufficio di Presidenza della Commissione Salute e Politiche. A seguire un momento di confronto sull’evoluzione dell’assistenza domiciliare all’anziano a Palazzo Pirelli con addetti del settore, al quale prenderanno parte il presidente del Consiglio, Alessandro Fermi, e la vicepresidente e assessore regionale al Welfare, Letizia Moratti.