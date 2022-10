Bonaccini: su crisi energia e prezzi l’Europa faccia l’Europa

Martedì 11 ottobre 2022 - 18:02

"Ha a che fare con la qualità della democrazia"

Roma, 11 ott. (askanews) – Su energia e inflazione “c’è bisogno che l’Europa faccia come con i vaccini”. Su quella emergenza “l’Europa fece l’Europa. Divenne acquirente unico, evitò le speculazioni e li distribuì nei 27 Paesi”. Così il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, intervenendo al Festival delle città in corso da oggi a Roma. “Qui il discorso è diverso, non voglio fare il populista, ma serve un tetto al prezzo del gas per evitare che, con la speculazione, chi non ha materie prime come noi la paghi di più”, ha aggiunto Bonaccini. “Con l’economia in ginocchio – ha aggiunto – rischiamo una crisi sociale, secondo me questo discorso ha a che fare con la qualità della democrazia”.