La Cgil in piazza per il lavoro a un anno dall’assalto della sede

Sabato 8 ottobre 2022 - 14:17

Al via il corteo, la manifestazione sarà conclusa da Landini

Roma, 8 ott. (askanews) – Cgil in piazza a un anno dall’assalto alla sede nazionale di corso d’Italia (9 ottobre 2021). Il corteo, partito da piazza della Repubblica, si snoda per le strade del centro storico di Roma per poi giungere in piazza del Popolo, dove la manifestazione si concluderà nel pomeriggio con l’intervento del segretario generale Maurizio Landini. Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, si unirà ai manifestanti all’altezza di piazza Barberini.“Italia, Europa, ascoltate il lavoro”: è questo il tema dell’inziativa che ha l’obiettivo di rimettere l’occupazione al centro dell’agenda del Paese. Dal palco sono previsti, tra gli altri, gli interventi di Livia Spera, segretario generale Etf; Luc Triangle, segretario generale di Industriall Europa; Rosa Pavanelli, segretario generale Psi; Esther Lynch, vicesegretario generale della Ces; Antonio Lisboa, segretario aggiunto della Cut Brasile; Maria Grazia Giannichedda, presidente fondazione Basaglia; Giulio Marcon, portavoce di Sbilanciamoci; e un rappresentante dei Fridays for Future.La Cgil chiede all’Italia e all’Europa di rimettere al centro i temi del lavoro e della giustizia sociale. Al prossimo Governo rilancerà le sue dieci proposte. Tra i punti del decalogo l’aumento di stipendi e pensioni; l’introduzione del salario minimo e una legge sulla rappresentanza; il superamento della precarietà; una vera riforma del fisco; garantire e migliorare una misura universale di lotta alla povertà, come il reddito di cittadinanza; la sicurezza nei luoghi di lavoro; un tetto alle bollette; un piano per l’autonomia energetica fondato sulle fonti rinnovabili.Al termine della manifestazione, dalle 19 alle 22, è prevista l’apertura straordinaria della sede nazionale della Cgil in corso d’Italia. Per l’occasione saranno organizzate delle visite guidate e sarà presentata l’opera restaurata dell’artista Ennio Calabria, danneggiata durante l’assalto del 9 ottobre 2021.L’apertura straordinaria proseguirà anche domani dalle 9.30 alle 13. Alle 9.30 è in programma la tavola rotonda, che sarà moderata dal vicesegretario generale della Cgil, Gianna Fracassi, dal titolo “Una rete internazionale antifascista per lavoro, diritti e democrazia”. Parteciperanno tra gli altri Luca Visentini, segretario generale della Confederazione europea dei sindacati, Luigi Sbarra, segretario generale della Cisl, e Pierpaolo Bombardieri, leader della Uil.Vis/Int13