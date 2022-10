Mattarella visita Fiera tartufo Alba e incontra i “trifulai”

Venerdì 7 ottobre 2022 - 18:03

Presidente ha inaugurato 92* edizione

Alba (Cn), 7 ott. (askanews) – Si è conclusa con la visita alla Fiera internazionale del tartufo bianco nel pomeriggio ad Alba, in provincia di Cuneo, il viaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in Piemonte, cominciato questa mattina a Torino con la presenza alla cerimonia di avvio dell’Anno accademico 2022-2023 degli Istituti di Formazione dell’Esercito.Il capo dello Stato ha assistito al taglio del nastro per l’inaugurazione della 92ª edizione della Fiera nella città delle Langhe. Ha poi incontrato nel cortile della Maddalena i “Trifulai” (i cercatori di tartufi accompagnati dai loro cani) presenti negli stand dell’esposizione. Cercatori che hanno mostrato a Mattarella un importante esemplare di tartufo bianco.