Venerdì 7 ottobre 2022 - 17:30

"C'è grande rispetto"

Praga, 7 ott. (askanews) – In Europa “c’è curiosità ma non preoccupazione” per l’esito delle elezioni italiane, con “grande rispetto” per il voto dei cittadini. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, parlando con i giornalisti al termine del Consiglio europeo informale di Praga.Rea/Int14