Conferenza servizi su rigassificatore Piombino,Giani:passi avanti

Venerdì 7 ottobre 2022 - 20:47

"Nave non rimarrà nel porto per più di tre anni"

Roma, 7 ott. (askanews) – Si chiude in due ore e con tre punti fermi la seconda riunione della conferenza dei servizi sul rigassificatore di Piombino, l’opera pensata dal Governo per garantire cinque miliardi di metri cubi di gas l’anno essenziali per ridurre e supplire alla dipendenza dalle forniture russe e dunque contrastare l’aumento dei costi in bolletta.“Snam – spiega ai giornalisti il presidente della Toscana Eugenio Giani, nelle vesti di commissario straordinario nominato dal governo – ha messo a verbale che la nave rigassificatrice Golar Tundra non rimarrà nel porto di Piombino per più di tre anni e che la piattaforma off-shore, a cui sarà ormeggiata successivamente e la cui localizzazione è ancora oggetto di riflessione e studio, non sorgerà né davanti alla città di Piombino né di fronte al golfo di Follonica”. (Segue)