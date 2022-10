Pd, Letta: nuovo segretario in campo a primavera

Giovedì 6 ottobre 2022 - 11:15

Unica data che fisso oggi, no calende greche per nuovi dirigenti

Roma, 6 ott. (askanews) – “L’unica data che fisso, il resto lo decideremo in una prossima direzione, ma la nuova classe dirigente del Pd deve essere in campo con l’inizio della prossima primavera”. Lo ha annunciato il segretario del Pd, Enrico Letta, indicando alla Direzione nazionale il percorso congressuale che porterà all’elezione del suo successore, percorso che a suo avviso deve “concludersi nell’inverno”.Per Letta sono necessari dei “tempi giusti per il congresso, che vuol dire non fare un X Factor di corsa per trovare il migliore segretario in 40 giorni, ma nemmeno un congresso che rinvia alle calende greche”.