Energia, Draghi: insieme contro crisi o perdiamo unità europea

Giovedì 6 ottobre 2022 - 17:12

Intervento premier a tavola rotonda a Praga

Praga, 6 ott. (askanews) – “Dobbiamo lavorare insieme per affrontare la crisi energetica. Possiamo anche farlo in ordine sparso, ma perderemmo l’unità europea”. È questo il ragionamento svolto dal presidente del Consiglio Mario Draghi durante la Tavola rotonda “Energia, Clima ed Economia”, che si è tenuta alla prima riunione della “Comunità politica europea” in corso a Praga, alla quale hanno partecipato – insieme all’Italia – Germania, Portogallo, Irlanda, Belgio, Bulgaria, Liechtenstein, Norvegia, Ucraina e Serbia.