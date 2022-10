Energia, Bonafè (Pd):bene obbiettivo Toscana raddoppio geotermia

Giovedì 6 ottobre 2022 - 17:26

"Sosteniao con forza le richieste illustrate da Monni"

Firenze, 6 ott. (askanews) – “Oggi più che mai le fonti rinnovabili sono l’unica soluzione per fronteggiare crisi energetica e crisi climatica allo stesso tempo. Per questo sosteniamo con forza l’obbiettivo del raddoppio della geotermia e le richieste illustrate oggi dall’assessora regionale Monia Monni”. Lo afferma l’eurodeputata del Pd, Simona Bonafè.“L’energia geotermica -continua Bonafè- è una risorsa naturale, pulita e riproducibile. Sarebbe davvero inspiegabile che non venisse sfruttata a pieno. La Toscana, da due secoli, è l’unica regione italiana ad avere un’industria geotermoelettrica e si è dotata di una legge molto avanzata che concilia ambiente e sviluppoBen prima della guerra in Ucraina e le conseguenze sulle forniture di gas, già nel nostro programma di governo regionale avevamo inserito la geotermia nei dieci principali punti programmatici del Partito Democratico. Rimaniamo coerenti all’impegno preso con gli elettori, mentre ci sono altri partiti che fingono di sostenere la geotermia , ma contestualmente chiedono in Europa la sospensione dell’intero pacchetto ‘Fit for 55’ che prevede investimenti importanti sulle rinnovabili”.