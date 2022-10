Pnrr, Bonetti: ci sono condizioni per rispettare prossimi obiettivi

Mercoledì 5 ottobre 2022 - 18:14

"Pnrr è per il bene di tutto il Paese, non è di un singolo governo"

Roma, 5 ott. (askanews) – “Presentata in cabina di regia la relazione sullo stato di attuazione del Pnrr. Si conferma che non solo abbiamo raggiunto già tutti gli obiettivi previsti per altri 21 miliardi all’Italia, dopo i 46 già ricevuti, ma ci sono le condizioni per rispettare i prossimi obiettivi previsti, avendone anche anticipati alcuni”. Così su Facebook la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti.“Un risultato che segna un metodo di lavoro nuovo per le politiche pubbliche: abbiamo sempre lavorato per obiettivi, attivando processi di semplificazione e di cooperazione tra amministrazioni statali e locali e introducendo per la prima volta premialità e condizionalità per l’assunzione di donne e giovani. Risultati storici come la Certificazione per la parità di genere e la costruzione di nuovi asili nido testimoniano che la direzione che abbiamo scelto è quella giusta. Il Pnrr è per il bene di tutto il Paese, non è di un singolo governo: su questa strada bisogna continuare”, ha aggiunto.