Lombardia, Pizzul(Pd): Fontana dimezza contributi a bambini

Mercoledì 5 ottobre 2022 - 16:23

Così su nuovi criteri e modalità per assegnazione della Dote sport

Milano, 5 ott. (askanews) – “Per accontentare più lombardi, la Giunta Fontana scontenta quelli più in difficoltà. E il peggio è che a rimetterci saranno i piccoli”. Lo ha scritto in una nota il capogruppo del Pd nel Consiglio regionale della Lombardia, Fabio Pizzul, in relazione alla seduta di oggi della Commissione Sport, dopo aver letto i criteri e le modalità per l’assegnazione della Dote sport 2022. Con la nuova delibera, secondo i dem, Lega e alleati fanno passare “da 200 euro massimi il contributo per accedere alle attività motorie, che già erano pochi, a un massimo di 100, che non servono a molto se una famiglia non può permettersi di sostenere questo tipo di spese”.“Si sono giustificati sostenendo che tanto la media di erogazione era di poco più di 100 euro. Ma questo significa davvero penalizzare una grossa fetta di ragazzi che avevano diritto ai 200 e che ne prenderanno solo 100”, ha osservato Pizzul. “Ci viene richiesto solo un parere, ma non possiamo tacere dell’ingiustizia che verrà fatta a tanti bambini che in Lombardia non possono permettersi di fare attività sportiva” ha aggiunto Pizzul.“Nella proposta iniziale si parlava di stanziare un totale di 1 milione di euro, a fronte dei 2 degli anni scorsi che già non bastano a soddisfare tutte le richieste. Per fortuna ci hanno ascoltati, perché siamo stati noi a chiedere di riappostare a bilancio almeno la vecchia cifra. Altrimenti questo genere di aiuti sarebbe davvero andato a pochissime famiglie” ha continuato.“Siamo in un momento di grave difficoltà e Fontana, la Lega e il centrodestra vogliono farne pagare le spese ai più piccoli? Ai lombardi davvero indigenti? È proprio vero che la destra fa fatica a pensare alle famiglie che hanno realmente bisogno”, ha concluso Pizzul.