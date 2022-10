Lombardia, Lucente(Fdi): contro Forte bullismo e prepotenza del Pd

Mercoledì 5 ottobre 2022 - 18:43

"Quello che è successo con la Commissione antimafia è indegno"

Milano, 5 ott. (askanews) – “La consigliera Monica Forte ha ricevuto il trattamento che i galantuomini del Pd riservano a chi non si aggrega al loro volere. Quello che è successo con la commissione antimafia è indegno non solo nei confronti della nostra collega, ma anche nei confronti dell’istituzione”. Lo ha scritto in una nota Franco Lucente, consigliere regionale di Fdi in Lombardia, in relazione alle dimissioni dei consiglieri di opposizione della Commissione regionale antimafia finalizzate a far dimettere la presidente Monica Forte. “Bullismo, prepotenza, incapacità di accettare il pensiero libero. La nostra solidarietà alla collega Forte, che certo non si farà intimidire da questi comportamenti ingiusti e ingiustificabili” ha aggiunto l’esponente di Fdi.