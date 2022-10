Lombardia, consiglieri Pd si dimettono da Commissione antimafia

Mercoledì 5 ottobre 2022 - 15:29

Obiettivo è indurre la presidente Monica Forte a un passo indietro

Milano, 5 ott. (askanews) – I consiglieri regionali del Pd Gian Antonio Girelli e Angelo Orsenigo hanno rassegnato le dimissioni dalla commissione speciale antimafia del Consiglio regionale della Lombardia. Il gesto punta a segnalare il “disagio” dei dem nei confronti della “gestione personalistica” della commissione da parte della sua presidente, l’ex pentastellata Monica Forte, oggi nel gruppo misto, espressione delle minoranze “con le quali ha da tempo tagliato i ponti, fino alla plateale presa di distanze, ieri in Consiglio, sulla mozione di censura all’assessore La Russa”. L’obiettivo delle dimissioni è quello di indurre Forte a un passo indietro.“La commissione Antimafia è un organismo fortemente voluto dal Partito Democratico come presidio, anche in Regione Lombardia, contro le infiltrazioni e la diffusione delle organizzazioni criminali nella società, nell’economia e nella politica lombarda. Proprio per questo il Pd ritiene che la commissione debba essere gestita in modo collegiale, perché la lotta alle mafie veda un unico fronte pur nelle differenze politiche, e con una guida affidata alle opposizioni, a maggior garanzia di indipendenza” ha evidenziato il Pd in una nota.“La commissione antimafia non può e non deve essere la vetrina personale e l’inutile contorno di una presidenza che assume su di sé, e solo su di sé, la rappresentanza dei valori e delle iniziative contro la mafia” hanno aggiunto i consiglieri del Pd.