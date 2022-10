Lombardia, Beccalossi: Monica Forte quasi vittima mobbing politico

Mercoledì 5 ottobre 2022 - 16:00

Ieri ha solo espresso disagio per una mozione che esacerba animi

Milano, 5 ott. (askanews) – “Il comportamento del Pd nei confronti di Monica Forte è scandaloso. In pratica, boicottano il suo ruolo a guida della commissione Antimafia per la sola colpa di avere ragionato con la propria testa in occasione della mozione di censura su Romano La Russa. Un atto ai limiti del mobbing politico”. Lo ha scritto in una nota Viviana Beccalossi, presidente del gruppo misto nel Consiglio regionale della Lombardia, commentando la notizia delle dimissioni dei consiglieri del Pd facenti parte della commissione Antimafia, presieduta dall’ex pentastellata Monica Forte (misto).“Nel suo intervento di ieri in Aula – ha evidenziato Viviana Beccalossi – Monica Forte si è limitata a esprimere disagio per una mozione pensata per esacerbare gli animi politici, esprimendo, da donna, soddisfazione per il fatto che proprio una donna per la prima volta nella storia potrebbe guidare il governo italiano. Il giorno dopo, con una tempistica quasi comica, i consiglieri del Pd denunciano una presunta gestione personalistica della commissione Antimafia, quando è chiaro a tutti cosa ha mosso queste dimissioni”.“Bel gesto di democrazia – ha concluso – proveniente proprio da chi ieri ha tenuto per mezza giornata il consiglio regionale a parlare di pericolo fascista. Da che pulpito, viene da dire”.