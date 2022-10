Gelmini: su Pnrr in linea con tempi, Meloni di quali ritardi parla?

Mercoledì 5 ottobre 2022 - 16:47

"L'Italia ha rispettato finora tutte le scadenze"

Roma, 5 ott. (askanews) – “L’Italia ha rispettato finora tutte le scadenze del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e in virtù di ciò il nuovo governo incasserà regolarmente la nuova tranche di risorse europee previste per questo autunno. Non si capisce dunque di quali ‘evidenti ritardi’ parli la leader di Fratelli d’Italia e candidata in pectore alla guida dell’esecutivo, Giorgia Meloni. Peraltro – come è stato riscontrato anche dalla cabina di regia che si è tenuta oggi a Palazzo Chigi – sono già stati raggiunti anche alcuni rilevanti obiettivi del secondo semestre di quest’anno, nonostante il governo sia dimissionario. Viene il dubbio che tali affermazioni siano un modo per mettere le mani avanti e insistere su quella inopportuna rinegoziazione del Pnrr che è stata sbandierata in campagna elettorale. Rinegoziazione che invece metterebbe a serio rischio il timing di riforme e investimenti”. Così in una nota Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari Regionali e componente della segreteria nazionale di Azione.