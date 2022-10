Mercoledì 5 ottobre 2022 - 18:11

Incontro fra parlamentari e consiglieri regionali

Roma, 5 ott. (askanews) – Domani, giovedì 6 ottobre, alle ore 11, si terrà in via della Scrofa 39, un incontro tra i parlamentari e i consiglieri regionali del Lazio di Fratelli d’Italia per analizzare la situazione sulle elezioni, sullo straordinario successo ottenuto dal partito e sulla futura programmazione nel territorio. Lo riferisce Fdi.