Consiglio regionale Lombardia vuole istituire mese e giorno anziani

Mercoledì 5 ottobre 2022 - 15:50

Commissione Affari istituzionali ha approvato progetto di legge

Milano, 5 ott. (askanews) – La Commissione Affari istituzionali del Consiglio regionale della Lombardia, presieduta da Alessandra Cappellari (Lega), ha approvato all’unanimità un progetto di legge di iniziativa consigliare (prime firmatarie le Consigliere Cappellari e Rozza) che mira a istituire il mese per la prevenzione e il contrasto alle truffe ai danni delle persone anziane e la giornata regionale dell’anziano.Il provvedimento (relatrice la Consigliera Pd Carmela Rozza), riconoscendo “l’alto valore sociale dell’anziano”, intende istituire la giornata regionale dell’anziano fissata per il giorno 2 di ottobre, mentre l’intero mese di ottobre sarà dedicato alla prevenzione e al contrasto alle truffe ai danni delle persone anziane. In questo mese, dunque, la regione promuoverà iniziative volte alla prevenzione ed al contrasto dei reati che colpiscono la popolazione anziana.Il riferimento è, in particolare, ai delitti contro il patrimonio mediante frode. Per contrastarli si vuole sensibilizzare anche gli Enti locali a realizzare attività formative, informative e culturali sul territorio. Il provvedimento, che non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale, passerà ora all’approvazione definitiva da parte dell’assemblea del Pirellone.