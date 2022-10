Toscana, Mazzeo: Pd e Iv maggioranza solida anche per il 2025

Martedì 4 ottobre 2022 - 13:38

"Dobbiamo accelerare sulle sfide del governo regionale"

Firenze, 4 ott. (askanews) – “Penso che delle domande dobbiamo farcele perché anche in Toscana siamo andati sotto le nostre aspettative. Dobbiamo accelerare sulle sfide del governo regionale”. Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, rispondendo ad una domanda sulle alleanze del Pd a livello locale.“Insieme a tutta la maggioranza – ha aggiunto Mazzeo – bisogna mettere in campo le azioni che servono sulla sanità, sui rifiuti, sulle idee belle e importanti che abbiamo, come gli asili nido gratuiti, come sulla Fi-Pi-Li. Lo faremo con il nostro partner privilegiato che è Italia Viva. C’è una maggioranza solida che può tornare al Governo della Regione nel 2025”.