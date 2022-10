Ronzulli: nessun tecnico, sarà un governo politico

Martedì 4 ottobre 2022 - 07:52

Io alla Salute? Non esiste una mia candidatura

Roma, 4 ott. (askanews) – “Nessun rischio di tecnici, sarà un governo politico”. Lo dice, in una intervista a il Giornale la senatric di Forza Italia, Licia Ronzulli, smentendo l’ipotesi di essere candidata al ministero della Salute: “non esiste una mia candidatura”.“Questo sarà il primo esecutivo dal 2008 eletto dal popolo, le scelte non possono essere appaltate ai tecnici”.“Abbiamo di fronte un problema drammatico: dobbiamo sostenere le famiglie e fare in modo che le imprese non si trovino costrette a chiudere o a bruciare posti di lavoro.Bisogna intervenire subito e, nel contempo, avviare finalmente una politica energetica degna di questo nome, cosa che l’Italia non ha mai avuto a causa dell’ambientalismo ideologico della sinistra. Abbiamo tutti gli strumenti come centrodestra e come Paese per fornire soluzioni rapide e cercheremo cti trovarle, se sarà possibile, senza aumentare il debito pubblico che grava sui nostri figli”.Alcuni giornali ipotizzano un veto su una sua candidatura al ministero della Salute.”Siamo oltre la fantasia. Capisco il disagio di molti suoi colleghi, che saranno costretti a scrivere pagine di totoministri da qua a fine mese, ma non esiste una mia candidatura al ministero della Salute né, di conseguenza, alcun veto. Se ne occuperà il presidente Berlusconi che di certo saprà valorizzare tutte le competenze in campo”.Gca