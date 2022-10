Milano, Sala: Area B oggi fa discutere ma le cose poi migliorano

Martedì 4 ottobre 2022 - 17:56

Milanesi esigenti, ma se vedono via partecipazione è straordinaria

Milano, 4 ott. (askanews) – “In questi giorni sono al centro della discussione politica, non è il caso di parlare adesso di Area B, ma è chiaro che anche nel cercare di cambiare l’ambiente e il livello di inquinamento della nostra città non c’è nulla di risolutivo, c’è una sensibilità, un’idea per cui se, senza fermarti, continui a cambiare su questioni che fanno riferimento allo stile di vita le cose poi migliorano”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante il suo intervento a un convegno organizzato dalla Lilt, a proposito delle polemiche sulle nuove restrizioni per l’ingresso in città dei veicoli più inquinanti. “I milanesi sono molto esigenti, ma hanno anche una volontà è una capacità di partecipare quando vedono una via che è straordinaria e questo è la differenza” con il resto dell’Italia, ha aggiunto.