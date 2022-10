Milano, confronto su decarbonizzazione città in Italia e nel mondo

Martedì 4 ottobre 2022 - 14:45

A Palazzo Reale i rappresentanti di nove capoluoghi italiani

Milano, 4 ott. (askanews) – A Milano nove città italiane si incontrano con l’Europa per mettere a sistema esperienze e progettualità a tutela dell’ambiente, per contrastare il cambiamento climatico e favorire i processi di decarbonizzazione entro il 2030. È quanto a Palazzo Reale dove, in occasione del primo Forum Ambiente in corso in città sino al 7 ottobre, si è tenuto il convegno “La città come laboratorio per la neutralità climatica”. A confrontarsi, insieme al Sindaco di Milano Giuseppe Sala e l’assessora all’Ambiente e Verde Elena Grandi, i sindaci di Bergamo e Prato Giorgio Gori e Matteo Biffoni e gli assessori all’Ambiente di Bologna, Torino, Firenze, Parma, Roma e Padova, oltre a diversi rappresentanti del mondo dell’imprenditoria e della ricerca.“In questo difficile momento, che prelude ad un autunno ancora più difficile – ha detto l’assessora Grandi – lavorare in sinergia con altre città italiane e con l’Europa è fondamentale. E vogliamo fare in modo che Milano sia il punto di riferimento nazionale per la transizione ambientale. La crisi climatica, ambientale e sociale deve essere affrontata con urgenza e con la consapevolezza che non dovremo lasciare indietro nessuno. Per questo siamo convinti che solo con azioni concertate riusciremo a trovare quelle soluzioni in grado di mitigare gli effetti della crisi climatica e di rendere le nostre città più accoglienti, sostenibili e vivibili”.Ad aprire i lavori, dopo i saluti istituzionali del sindaco Sala, per evidenziare lo sguardo internazionale del convegno, gli interventi di Bárbara Pons, Delegata Agenda 2030 del Comune di Barcellona e Thomas Osdoba, Direttore Programma europeo NetZeroCities, che hanno evidenziato come le aree urbane ospitino il 75% della popolazione dell’Unione Europea e a livello globale consumino oltre il 65% dell’energia disponibile, causando oltre il 70% delle emissioni di CO2. In quest’ottica è sempre più necessario che si creino ecosistemi di sperimentazione e innovazione condivisi tra le città europee entro il 2030.L’evento prosegue con il confronto tra i rappresentanti delle nove città italiane che lo scorso mese di settembre hanno sottoscritto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile il protocollo per il perseguimento degli obiettivi della Missione dell’Unione Europea “100 Climate-neutral Cities by 2030 – by and for the Citizens”, nell’ambito del programma quadro dell’Unione Europea che mette a disposizione oltre 360 milioni di euro di finanziamenti per sviluppare e porre in essere azioni e proposte che consentano alle città di mettere in atto strategie per la neutralità carbonica entro il 2030.