Mazzeo: serve più Pd, sbaglia chi parla di liquidazione

Martedì 4 ottobre 2022 - 13:37

"Ripensiamo a nostra identità, diamoci leadership più forte"

Firenze, 4 ott. (askanews) – “Di fronte a noi abbiamo la necessità di ripensare prima di tutto la nostra identità, la nostra organizzazione ma anche una leadership forte. Quando dico identità, intendo come ci poniamo agli occhi delle persone, sulle persone, sui diritti civili, sui diritti sociali”. Lo ha detto l’esponente del Pd Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana, rispondendo ai giornalisti.“Dal punto di vista organizzativo, non si può pensare -ha aggiunto Mazzeo- che vivendo di nostalgia si dia risposta ai tempi moderni, e non si può nemmeno pensare che il punto sia la liquidazione del Partito democratico, come pensa qualche dirigente nazionale o qualche fuoriuscito. Serve più Partito democratico. Noi passiamo le nostre giornate a discutere di alleanze, ma oggi dobbiamo pensare alle risposte ai problemi dei cittadini. Poi, possiamo pensare a una leadership che dia più forza al Pd. Un Pd più forte può essere pernio di future alleanze”, ha concluso Mazzeo.