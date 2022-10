Mattarella ad Assisi, accensione lampada votiva e discorso a Italia

Martedì 4 ottobre 2022 - 10:09

Ricordo vittime Covid e ringraziamento a volontari

Assisi, 4 ott. (askanews) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, è giunto ad Assisi per la celebrazione della festa di San Francesco patrono d’Italia. Il Capo dello Stato, accolto sul sagrato della basilica superiore dalla sindaca di Assisi Stefania Proietti e dalla governatrice dell’Umbria Donatella Tesei, parteciperà alla Messa presieduta dal presidente della Cei, cardinale Matteo Zuppi e poi rivolgerà un discorso all’Italia. Un grande applauso ha salutato il presidente al suo arrivo fuori dalla chiesa e dentro la basilica.Mattarella accenderà a nome di tutti gli italiani la lampada votiva dei comuni d’Italia, un gesto per ringraziare coloro che hanno aiutato ad affrontare la pandemia e per ricordare chi è venuto a mancare. Tra gli invitati il ministro per le Infrastrutture Enrico Giovannini, il ministro del Turismo Massimo Garavaglia e il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese.