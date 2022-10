Lombardia, Sala: mancato ritiro deleghe Moratti riprovevole

Martedì 4 ottobre 2022 - 19:37

Conoscendola per me sta andando con determinazione verso regionali

Milano, 4 ott. (askanews) – “L’incarico di assessore è fiduciario e non elettivo e quello che sta succedendo per i lombardi è una cosa grave, perchè è evidente che non ci può essere più la fiducia, quindi penso sia moralmente riprovevole che davanti alla mancanza di fiducia si continui questo balletto”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a proposito della mancato ritiro delle deleghe da parte del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, alla sua vice, Letizia Moratti, dopo la rottura di venerdì sulla candidatura alle regionali del 2023, alla quale ambiscono entrambi. “Conoscendola secondo me sta andando con determinazione verso le elezioni in Regione Lombardia” ha aggiunto Sala a proposito di possibili contropartite ministeriali in cambio di un passo indietro da parte di Moratti.