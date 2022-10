Lombardia, Sala: candidatura Moratti? Fatti del centrodestra

Martedì 4 ottobre 2022 - 19:38

"Calenda ha fatto la sua poi si è ritirato di buon ordine"

Milano, 4 ott. (askanews) – Le vicende legate alla disponibilità di Letizia Moratti a candidarsi alla presidenza della Regione Lombardia “sono fatti dell’altra parte politica”. Lo ha precisato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, escludendo in modo categorico un possibile interesse per l’attuale vice presidente lombardo da parte del centrosinistra o anche di sue componenti.“Anzitutto è assolutamente da escludere che l’aspirante presidente Moratti possa avere la fiducia della nostra parte politica. Calenda ha fatto la sua poi si è ritirato di buon ordine, negando, forse anche per non conoscenza della storia e dello sentimento lombardo e milanese, quindi sta a loro e egoisticamente se continuassero con questo balletto e magari si presentassero tutti e due chissà mai che qualche possibilità ce l’abbiamo se no è abbastanza complesso” ha aggiunto Sala durante la presentazione del libro “Le catene della destra” di Claudio Cerasa.