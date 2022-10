Lombardia, Majorino(Pd): non abbiamo bisogno di veti reciproci

Martedì 4 ottobre 2022 - 16:52

"No da terzo polo a M5s? Schieramento ampio necessario"

Milano, 4 ott. (askanews) – “Non abbiamo bisogno di veti reciproci, ma di uno schieramento ampio, di una forte compattezza e di una persona individuata insieme magari anche attraverso le primarie”. Lo ha scritto in una nota l’europarlamentare del Pd Pierfrancesco Majorino in relazione al percorso indicato dal Pd lombardo per la definizione delle alleanze in vista delle regionali del 2023 e alla contrarietà del terzo polo lombardo a un’alleanza con il M5s. “Una posizione che fa poco i conti con una grande necessità: quella di provare a vincere” ha aggiunto.