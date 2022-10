Governo,Meloni:Europa tema dirimente,stop regali alle speculazioni

Martedì 4 ottobre 2022 - 14:52

"Lavoro ogni giorno con il Governo Draghi per capire punto di caduta possibile"

Roma, 4 ott. (askanews) – “La materia europea è dirimente perché noi non possiamo pensare che continuiamo a regalare soldi alla speculazione all’infinito, non ce li abbiamo. Quindi il tema europeo è fondamentale, io sono in contatto ogni giorno con il governo uscente per cercare di capire poi qual è il punto di caduta”. Lo dichiara la leader Fdi Giorgia Meloni, in una intervista a Fuori dal Coro Mediaset, in onda stasera su Rete4-