Boschi: cambiare la Costituzione? Pronti a discuterne

Martedì 4 ottobre 2022 - 07:56

Se è una cosa seria ne parliamo

Roma, 4 ott. (askanews) – Se Meloni prova a cambiare la Costituzione, magari dando vita a una Bicamerale, accettereste di partecipare? “Certo che partecipiamo, a condizione che sia una cosa seria. Ma credo che in questa fase iniziale la questione della riforma non sia la priorità”. Lo dice in una intervista a Libero, Maria Elena Boschi, di Italia Viva.Parlando di Meloni, che potrebbe diventare la prima premier donna in Italia, Boschi dice che “Meloni è stata brava a crederci sempre. E contemporaneamente deve dire un grazie gigantesco a Enrico Letta senza il quale oggi lei non sarebbe la premier in pectore. Quanto alla donne degli altri schieramenti, ho fatto parte del primo e unico governo paritario della storia repubblicana, con la prima donna ministra della Difesa o dello Sviluppo economico. Io stessa sono stata la prima sottosegretaria a Palazzo Chigi. E ancora oggi Italia Viva e Azione sono la lista che ha portato in proporzione più donne di tutti in parlamento. Ma questo non toglie nulla al fatto che Meloni ha compiuto un cammino straordinario che va riconosciuto come è giusto che sia. Poi bisognerà vedere se a questo corrisponderanno più o meno opportunità, in concreto, per le donne di questo Paese”.A proposito degli attacchi al padre di Meloni, Boschi dice che “una politica che usa gli attacchi personali o legati alle famiglie è una politica barbara Per questo io ho difeso Meloni.Mi spiace che la maggioranza della destra non abbia fatto lo stesso con me a suo tempo, anzi, si sia resa responsabile di un’aggressione personale assurda e spaventosa.Ma noi siamo più civili di chi ci ha insultato e dunque non replichiamo con lo stesso tono o con la stessa moneta. Io ho dato pubblicamente la mia solidarietà a Meloni”.Gca