Lombardia,La Russa: Moratti non si agiti? D’accordo con Santanchè

Lunedì 3 ottobre 2022 - 16:46

"Concordo in pieno con ciò che ha dettola coordinatrice regionale del mio partito"

Milano, 3 ott. (askanews) – Daniela Santanchè ” è il mio coordinatore regionale e io concordo in pieno con quello che ha detto”. Lo dice il vicepresidente Fdi del Senato, Ignazio La Russa, commentandoo le dichiarazioni dei giorni scorsi dalla coordinatrice regionale di Fdi in relazione alla contesa tra Letizia Moratti e Attilio Fontana per la candidatura del centrodestra alle regionali del 2023 in Lombardia.“Moratti non si agiti, perché questo non è proprio il momento e l’intelligenza di un politico si coglie anche dalla sua capacità di scegliere i tempi” aveva detto la senatrice di Fdi, in diverse interviste, a proposito della vice presidente e assessore al Welfare, disponibile a correre per la presidenza così come il presidente in carica, Attilio Fontana, per un bis.