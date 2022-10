Lombardia, Fontana: sostituto assessore Sala prima di nuovo governo

Lunedì 3 ottobre 2022 - 14:30

"Abbiamo già le idee molto chiare" sul nome del successore

Milano, 3 ott. (askanews) – Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, non aspetterà la nascita del nuovo governo per sostituire l’assessore per l’Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, il forzista Fabrizio Sala, a causa delle sua elezione in Parlamento. “Penso che faremo prima, appena l’assessore riterrà di dimettersi provvederemo alla sostituzione e abbiamo già le idee molto chiare”, ha detto Fontana.Quanto all’assessore alla Sicurezza, Romano La Russa (Fdi), sul quale sarà discussa domani in Consiglio regionale una mozione di censura per il suo braccio destro alzato durante il funerale di un ex militante dell’estrema destra milanese Fontana si è limitato da dire di averci parlato: “Domani diremo” ha concluso a margine di una visita al camper di Salute Donna, iniziativa per le prevenzione del tumore al seno.