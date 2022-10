La Lega convoca il Consiglio federale per “scegliere i nomi più adatti”

Domenica 2 ottobre 2022 - 15:30

"Matteo Salvini è impegnato affinché la Lega dia all'Italia la squadra di governo migliore possibile"

Roma, 2 ott. (askanews) – La Lega ha convocato il consiglio federale per sciogliere il nodo dei (suoi) ministri e – affidandosi ad una nota – dà conto dello stato dell’arte in vista della formazione del governo di centrodestra.“Matteo Salvini – si assicura in primis nella nota della Lega – è impegnato affinché la Lega dia all’Italia la squadra di governo migliore possibile: martedì è in agenda un altro Consiglio Federale per condividere e poi scegliere i nomi più adatti”. E “c’è grande ottimismo: la Lega non vede l’ora che questo governo cominci a lavorare”.Gtu