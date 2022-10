Energia, Cirio e Lorusso: proteggere anche sport da caro-prezzi

Sabato 1 ottobre 2022 - 15:15

Misure devono essere assunte a livello nazionale

Roma, 1 ott. (askanews) – “Le rivolgiamo un appello a nome delle istituzioni che rappresentiamo, la Regione Piemonte e la Città di Torino, in considerazione dell’impatto che l’aumento dei costi dell’energia ha, oltre che su famiglie e imprese, anche sugli impianti sportivi. Sappiamo essere una preoccupazione condivisa da numerosi territori, i quali hanno già espresso apprensione per il futuro delle attività sportive”. Così in una lettera inviata al presidente del consiglio Mario Draghi sull’impatto del caro energia per gli impianti sportivi, dal presidente della Regione Piemonte Alberto Ciro e del Sindaco di Torino Stefano Lo Russo.La “preoccupazione – spiegano – nasce dalle conseguenze del caro bollette di luce e gas che incidono in modo pesante sulla gestione degli impianti sportivi e delle piscine. Purtroppo stiamo già assistendo alla crisi del settore, tanto da costringere alcuni impianti alla chiusura o alla riduzione dell’orario di apertura. Questa situazione rende impossibile garantire il servizio pubblico e rende il futuro ancora più incerto”. I due affermano di aver fatto a livello locale il possibile ma “le misure per contrastare i rincari delle bollette in modo strutturale sono provvedimenti che devono essere affrontati a livello nazionale. Agli aiuti già previsti chiediamo di includere anche le società sportive e in particolare quelle che hanno in concessione impianti molto energivori come le piscine, i palazzetti e gli spazi dove si pratica lo sport di base”.