Meloni: non è tempo di divisioni ma di responsabilità

Venerdì 30 settembre 2022 - 18:46

Incontro Berlusconi-Salvini: intesa con Meloni, ora governo compatto

Roma, 30 set. (askanews) – “La propaganda di demonizzazione contro di noi, perdurata nel corso di tutta la campagna elettorale, ha inasprito gli animi e diviso gli italiani. Noi lavoreremo per unirli, perché questo non è il tempo di polemiche strumentali o di divisioni, ma quello della responsabilità”. Lo scrive la leader di Fdi, Giorgia meloni, su Facebook.“Il nostro obiettivo al governo sarà quello di rappresentare e difendere gli interessi e i diritti di tutti i cittadini”, aggiunge.Intanto ad Arcore si è svolto un “cordiale incontro” tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Al centro del colloquio – riferisce una nota congiunta di Forza Italia e Lega – il fitto calendario di appuntamenti istituzionali previsto per le prossime settimane e le priorità che dovranno essere affrontate dal futuro governo.Su questo tema – si sottolinea – è stata ribadita la massima comunità d’intenti con Giorgia Meloni: è necessario dare presto all’Italia un esecutivo compatto, di alto livello, capace di affrontare sfide complicate a partire proprio dall’emergenza originata dai prezzi record dell’energia.Bac/Int13