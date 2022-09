Albano (FdI): bene giunta Acquaroli con assestamento bilancio Marche

Venerdì 30 settembre 2022 - 14:17

"Destinati 21,6 milioni per l'alluvione che ha colpito la regione"

Roma, 30 set. (askanews) – “Importante manovra di assestamento di bilancio ieri dalla giunta Acquaroli: sono stati destinati 21,6 milioni per l’alluvione che ha colpito le Marche, per implementare la manutenzione dei fiumi e combattere il dissesto idrogeologico”. Così in una nota Lucia Albano, deputata marchigiana di Fratelli d’Italia.“Si conferma l’attenzione alla tutela del territorio che il presidente Acquaroli aveva già concretizzato nel triplicare gli investimenti per il dissesto idrogeologico delle Marche, stanziando in due anni 106 milioni di euro a fronte di uno dei 98 milioni di euro dei precedenti cinque anni di amministrazione di centro sinistra. La modifica prevede, tra gli stanziamenti, impegni per le imprese colpite, pari a 6 milioni di euro e 15,6 milioni per la manutenzione dei fiumi”, aggiunge.“Fratelli d’Italia è già al lavoro per il presente e il futuro del nostro territorio”, conclude.