Schifani: subito infrastrutture e termovalorizzatori in Sicilia

Giovedì 29 settembre 2022 - 07:14

Il Ponte sullo Stretto "stavolta si fa"

Roma, 29 set. (askanews) – Il Ponte sullo Stretto “stavolta si fa”. Lo afferma in un’intervista al Corriere della Sera Renato Schifani, presidente eletto della Regione Sicilia, che punta su infrastrutture e termovalorizzatori per far ripartire l’isola. Il ponte, sostiene, “era cantierabile e stavano partendo i lavori, ma il contratto fu rescisso dal governo Monti. Con 700 milioni di penale richiesta”. “Il progetto c’è. E siamo tutti d’accordo”, insiste.Quanto all’enorme problema dei rifiuti, Schifani sottolinea: “Le discariche traboccano. Occorre realizzare subito due grandi termovalorizzatori. Progetto avviato da Nello Musumeci. Da completare. Per trasformare i rifiuti in energia”.Coa/Int13