Liguria, Toti: Anzalone? Mia lista non è caserma, chi vuole esca

Giovedì 29 settembre 2022 - 15:42

"In democrazia si risponde agli elettori"

Genova, 29 set. (askanews) – La mia lista “non è una caserma, né tantomeno un carcere, chi vuole è giusto che percorra la sua strada come ritiene opportuno e in democrazia si risponde agli elettori”. Lo ha detto il presidente della Liguria Giovanni Toti, commentando l’uscita del consigliere regionale Stefano Anzalone dal gruppo “Cambiamo con Toti presidente” dopo il flop di Noi Moderati alle elezioni politiche.“Per quanto mi riguarda – ha aggiunto il governatore ligure – la stella polare resta l’accordo di governo siglato dal voto dei cittadini liguri nel 2020, con un piano ambizioso di riforme. Quello che ora dobbiamo fare è ridare rapidamente operatività alla giunta regionale con le sostituzioni che dovremo fare nelle prossime ore e ripartire con un’agenda che va rinvigorita di riforme legate alla sanità, alla formazione e ovviamente dell’energia”.“All’interno del movimento politico che incarna questa svolta della Regione Liguria – ha concluso Toti – ci si sta per volontà. Se qualcuno pensa di avere maggiori possibilità politiche altrove, fa bene a perseguirle”.