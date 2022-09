Berlusconi, Toti dona vasetti pesto a Silvio: buon compleanno presidente

Giovedì 29 settembre 2022 - 13:28

'E' un giorno di festa speciale: la aspettiamo in Liguria'

Genova, 29 set. (askanews) – Il presidente della Regione Liguria e di Italia al Centro, Giovanni Toti, ha inviato a Silvio Berlusconi come regalo di compleanno un cesto con alcuni vasetti di pesto e altri prodotti liguri.“Il nostro pesto – scrive su Twitter il governatore ligure – circondato dai sapori e dai profumi della nostra terra per un giorno di festa speciale. Buon compleanno presidente Berlusconi, la aspettiamo in Liguria!”.