Meloni assicura: il centrodestra è unito e pronto a governare (basta bugie sui giornali)

Mercoledì 28 settembre 2022 - 12:13

"Certa stampa inventa di sana pianta miei virgolettati"

Roma, 28 set. (askanews) – “Trovo abbastanza surreale che certa stampa inventi di sana pianta miei virgolettati, pubblicando ricostruzioni del tutto arbitrarie. Si mettano l’anima in pace: il centrodestra unito ha vinto le elezioni ed è pronto a governare. Basta mistificazioni”, lo ha scritto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni su Twitter, allegando un fotomontaggio con due titoli di giornali: “Meloni non cede su Salvini. ‘Non lo voglio è filo-russo'” e “Il veto di Meloni su Salvini: ‘Matteo non avrà ministeri chiave'”.Bla/Int14