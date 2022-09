Mercoledì 28 settembre 2022 - 17:58

Scatta il seggio nel plurinominale di Varese

Milano, 28 set. (askanews) – Colpo di scena alla Camera: scatta il seggio per la Lega nel plurinominale di Varese e Umberto Bossi ritorna in Parlamento. Sul sito del Viminale il fondatore del Carroccio compare infatti tra i 23 eletti leghisti nei collegi plurinominali, in quanto capolista nel collegio Lombardia 2-p01.Rea/Int2