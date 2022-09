Cgil, Mazzeo (Toscana): condanna contro ennesima scritta no vax

Mercoledì 28 settembre 2022 - 16:02

"Gesti di vandalismo intollerabili"

Firenze, 28 set. (askanews) – Ferma condanna contro l’ennesima scritta no vax apparsa su una sede della Cgil, questa volta quella di Scandicci (Fi), dopo gli episodi dei giorni scorsi che hanno interessato le sedi di Camucia (Ar) e Montecatini (Pt), e solidarietà alla sigla sindacale e i suoi dirigenti. È quanto esprime il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, apprendendo la notizia di quanto avvenuto a Scandicci.“Si tratta di gesti di vandalismo intollerabili e irricevibili – dichiara Mazzeo -. La Toscana ha scelto di stare dalla parte della scienza e della tutela della salute dei propri cittadini e non saranno i messaggi minacciosi dei no vax a fermarci”.Il presidente Mazzeo esprime anche la solidarietà, sua e di tutto il Consiglio regionale della Toscana, alla Cgil e ai suoi dirigenti “per i ripetuti e incivili attacchi subiti dalle sue sedi negli ultimi giorni” e sottolinea che le istituzioni regionali “terranno alta la guardia, per garantire il rispetto dei principi democratici”.