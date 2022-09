Calenda: Fontana? Disastroso presidente di Regione Lombardia

Mercoledì 28 settembre 2022 - 11:20

"Vedremo quali saranno gli schieramenti politici in campo"

Roma, 28 set. (askanews) – “Convergenze su Attilio Fontana? E’ stato un disastroso presidente di Regione, quindi direi di no”. Così il leader di Azione, Carlo Calenda, a RaiNews24, in vista delle prossime elezioni regionali in Lombardia.“Vedremo quali saranno gli schieramenti politici in campo e quali sono le personalità che verranno proposte. Ne proporremo anche delle nostre. Vedremo come si comportano le forze politiche nella gestione del rapporto con l’Europa perché c’è un limite di collaborazione: se il governo diventa antieuropeo, mettendo a rischio il posizionamento internazionale dell’Italia, beh allora sarà molto difficile anche sul piano locale trovare candidati comune con questa destra”, spiega Calenda ragionando sull’appuntamento alle urne anche per il Lazio.