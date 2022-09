Brunelli (Il Regno): mettere mano alla terza questione cattolica

Mercoledì 28 settembre 2022 - 18:35

La stagione della Dc è conclusa, serve una ri-alfabetizzazione

Bologna, 28 set. (askanews) – “Si torna a parlare di ‘questione cattolica’. Stancamente. Con le categorie proprie della lunga e positiva stagione del cattolicesimo politico. Quella stagione si è conclusa con la fine della Democrazia cristiana. Quel mondo non c’è più”. Per il direttore de “Il Regno”, Gianfranco Brunelli, è tempo di rimettere mano alla “terza questione cattolica”, per raggiungere la quale è necessaria una “ri-alfabetizzazione”.E’ il primo passo che la rivista di cultura religiosa nata a Bologna propone dal 29 settembre al 2 ottobre in occasione della terza edizione dei “percorsi di cultura politica” promossi assieme alla Comunità monastica di Camaldoli. “La coscienza e il potere. Forme e figure della politica” è il tema dell’edizione 2022 che vede tra i relatori docenti universitari, storici, sociologi, teologi, biblisti e filosofi.“Vogliamo conoscere e riconoscere le dinamiche storico-culturali del Novecento, le tragedie scaturite dai miti e dai simboli delle ideologie di massa, gli ideali che si sono confrontati e combattuti, le categorie interpretative che li hanno sostenuti, i soggetti storici che ne sono stati protagonisti – ha spiegato Brunelli -. Questo ci può aiutare a discernere il presente”. Quello del rapporto tra la coscienza e il potere, ha ricordato il direttore de Il Regno, è un tema “perenne e tuttavia inedito” per il carico di storicità che comporta. “Occorre ritornare ai fondamenti che stabiliscono il ruolo della libera autodeterminazione della coscienza, dall’altro ritrovare le categorie che definiscono lo sviluppo virtuoso di una politica democratica” anche perché “la sfida che risorgenti fenomeni quali i nuovi nazionalismi, le ideologie sovraniste, le molteplici forme di populismo (forme tra loro ideologicamente e storicamente differenti) pongono alle democrazie richiedono uno sforzo di rialfabetizzazione”.I lavori a Camaldoli prenderanno il via con la lezione “Figure storiche del potere. Dominio, violenza, democrazia” del professore di Scienza e filosofia politica, Pier Paolo Portinaro, e termineranno il 2 ottobre con la teologa Stella Morra, a cui è affidata una riflessione su “Il mistero dell’altro. Dono di Dio, responsabilità storica”.