Voto all’estero, Pd in controtendenza conquista 7 seggi su 12

Martedì 27 settembre 2022 - 13:34

Al centrodestra due seggi, due al Maie, uno a M5s

Roma, 27 set. (askanews) – Voto nelle circoscrizioni estero in controtendenza rispetto all’esito delle urne sul territorio nazionale. Gli italiani, residenti fuori dai confini nazionali, hanno dato fiducia al Partito Democratico – Italia democratica e progressista che ha ottenuto 7 parlamentari su 12 (quattro deputati e tre senatori), al Cdx sono andati 2 deputati, al Maie un deputato e un senatore, al MoVimento 5 stelle un deputato.Su 4.743.980 elettori aventi diritto al voto solo il 26,93% ha compilato la scheda ricevuta a casa e rispedita in Italia. Si tratta di un record negativo: è la prima volta nella storia del voto all’estero, dal 2006, anno della prima consultazione anche per gli italiani nel mondo, che si registra una percentuale così negativa. All’ultima elezione politica aveva votato il 30,32%.Entrando nel dettaglio, nelle circoscrizioni estero il Pd ha ottenuto il 33,98% dei voti per il Senato e il 28,2% per la Camera dei Deputati. La coalizione di centrodestra ha conquistato il 27,05% dei voti per Palazzo Madama e il 26% per la Camera.Sul gradino più basso del podio si è attestato il Movimento Associativo Italiani all’Estero, il Maie, con il 12,73% al Senato e 13,04% alla Camera.Il M5s al Senato ha ottenuto 9,34%, alla Camera 8,61%; Azione – Italia viva 6,98% (S), 5,58 (C); Usei 5,13% (S), 6,75% (C); Movimento delle libertà 2,14% (S), 1,68% (C); Impegno Civico all’1,34% (S), 1,07% (C); Italia del Meridione all’1,31% (S), 1,42% (C).Correvano solo per la Camera dei deputati anche Alleanza Verdi e Sinistra che ha preso il 4,89% dei voti e +Europa con 2,76%.Gli eletti per la circoscrizione Estero per la Camera dei Deputati sono: per il Partito Democratico Christian Diego Di Sanzo (America Settentrionale e Centrale), Fabio Porta (America Meridionale), Toni Ricciardi (Europa), Nicola Carè (Africa, Asia, Oceania e Antartide); per la coalizione di centrodestra, Simone Billi (Europa), Andrea Di Giuseppe (America Settentrionale e Centrale); per il M5s Federica Onori (Europa); per il Maie Franco Tirelli (America Meridionale).Per il Senato sono stati eletti: per il Partito Democratico Andrea Crisanti (Europa), Francesco Giacobbe (Africa, Asia, Oceania e Antartide), Francesca La Marca (America Settentrionale e Centrale); per il Maie Mario Alejandro Borghese (America Meridionale).