Toti: non su possono ridiscutere Regioni e Comuni dopo ogni elezione

Martedì 27 settembre 2022 - 14:07

"Bisogna uscire da questa etica ed estetica"

Genova, 27 set. (askanews) – “Bisogna uscire da questa etica ed estetica per cui dopo ogni elezione, dal condominio alle Europee, si va a ridiscutere anche il singolo comune. Si è votato per il Parlamento che ha una sua maggioranza, in bocca al lupo al nuovo governo. La Regione, i Comuni e Municipi vanno avanti e continuiamo a governare”. Lo ha detto il presidente della Liguria e di Italia al Centro, Giovanni Toti, parlando con i giornalisti a margine della conferenza stampa di chiusura del Salone Nautico di Genova.