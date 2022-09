Schifani dice che il ponte sullo Stretto si farà: “ci sono i presupposti”

Martedì 27 settembre 2022 - 13:23

Lo vogliono Sicilia e Calabria, oltre che partiti di centrodestra

Milano, 27 set. (askanews) – “Il Ponte sullo Stretto si farà, perché ci sono tutti i presupposti. Sia due governi regionali contigui che lo vogliono, Sicilia e Calabria, lo vuole il governo nazionale, Matteo Salvini ne ha ribadito più volte l’esigenza ed è un vecchio cavallo di battaglia del presidente Berlusconi che stava provando a realizzarlo ma è stato bloccato da Corrado Passera del governo Monti. Anche Giorgia Meloni mi risulta che sia convinta. Il progetto è cantierabile, e ricordo come l’appalto fosse già in corso. Poi è stato rescisso e c’è in corso un contenzioso”. Lo ha detto Renato Schifani, neo eletto presidente della Regione Sicilia, a l’Aria che tira su La7.Mda/Int13