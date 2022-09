Comazzi(Fi): Comune Milano vergognoso su Area B, vuole fare cassa

Martedì 27 settembre 2022 - 18:44

"Ci batteremo fino all'ultimo contro il provvedimento"

Milano, 27 set. (askanews) – “Nonostante il periodo di crisi che molti milanesi e lombardi stanno vivendo, il Comune di Milano preferisce fare cassa e procedere imperterrito con i nuovi divieti per l’accesso in Area B. Una decisione contro la quale ci batteremo fino all’ultimo e della quale la giunta Sala dovrà presto rendere conto”. Lo ha scritto in una nota Gianluca Comazzi, consigliere comunale e capogruppo di Fi nel Consiglio regionale della Lombardia.“Il Comune – ha aggiunto l’azzurro – non solo si rifiuta di prorogare la data d’avvio dei nuovi divieti, ma si è espresso negativamente persino sulla possibilità di ampliare il chilometraggio massimo per le categorie di veicoli che hanno aderito a ‘Move In'”.“Ogni giorno – ha continuato – ricevo personalmente decine di proteste da parte dei cittadini preoccupati per questo provvedimento che colpisce migliaia di famiglie e lavoratori milanesi e dell’hinterland cittadino. È vergognoso che in un momento difficile come questo chi dovrebbe rappresentare i cittadini preferisca nascondersi dietro finte politiche ambientali per far quadrare il proprio bilancio a spese dei cittadini”.