Approvata in Commissione Lombardia risoluzione su tutela donne

Martedì 27 settembre 2022 - 18:19

Testo sarà sottoposto al voto dell'Aula nella seduta del 4 ottobre

Milano, 27 set. (askanews) – Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato all’unanimità in Commissione Attività Produttive una risoluzione sulla tutela delle donne che sarà sottoposta al voto dell’Aula nella seduta di martedì 4 ottobre. “La tutela e la promozione della libertà della donna e della sua totale e piena realizzazione nei diversi aspetti che comprendono l’ambito sociale, famigliare e lavorativo rappresentano un dovere per le Istituzioni pubbliche. Le donne non devono essere costrette a scegliere tra crescita professionale e maternità. La Risoluzione approvata rappresenta un fondamentale passo in avanti nella difesa dei diritti delle donne, proponendo, senza ideologie ma con estrema concretezza, misure a supporto di una effettiva parità delle donne” ha commentato Silvia Scurati, Capogruppo della Lega nella Commissione.Tra i punti fondamentali della Risoluzioni “Misure di sostegno a favore della conciliazione famiglia/lavoro e della tutela della maternità nell’ambito della valorizzazione dell’indipendenza e dei diritti della Donna”, ha aggiunto, “figura la programmazione di azioni e misure a favore della conciliazione famiglia/lavoro e di tutela della maternità anche attraverso incentivi economici. Incentivi che devono essere previsti per le imprese che tutelano e favoriscono la maternità (tramite misure quali asili aziendali, orario flessibile, etc ), ma anche per le lavoratrici autonome”.“Importante, inoltre, istituire una rete di assistenza a supporto delle neomamme, per prevenire problemi legati alla depressione post partum, o ad altre problematiche che possano mettere a rischio la salute fisica e mentale delle donne sia durante la gravidanza sia nei mesi successivi al parto”. L’obiettivo è quello “di diffondere la cultura della conciliazione, nella convinzione che rappresenti uno snodo fondamentale nella nostra società, perché aspirare alla crescita professionale, ma anche alla maternità è un diritto delle donne” ha proseguito.Il documento prevede misure di sostegno concrete e innovative “in grado di informare e consentire la sperimentazione di azioni di welfare aziendale anche in realtà molto piccole che caratterizzano il tessuto produttivo del nostro territorio”. La Commissione ha accolto alcuni emendamenti del Movimento 5 Stelle e del Pd che prevedono la necessità di promuovere interventi per ridurre l’uscita dal mondo del lavoro delle neomamme, azioni di sensibilizzazione per garantire i diritti e le conquiste delle donne, la condivisione delle responsabilità di cura tra donne e uomini, la necessità di incentivi e sgravi per le imprese che assumono donne espulse dal mondo del lavoro dopo una gravidanza, l’opportunità di potenziare i Consultori. Respinto invece un emendamento del M5s che intendeva inserire nel testo della Risoluzione un riferimento alle “Case Rifugio” per le donne vittime di violenza. Sono intervenuti i consiglieri regionali Ferdinando Alberti (M5s), Paola Bocci (Pd), Giulio Gallera (Forza Italia) e Andrea Monti (Lega).