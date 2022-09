Alle elezioni a Fdi 5,9 mln voti in più,alla Lega 3,5mln meno

Martedì 27 settembre 2022 - 14:32

Meloni passa da un 1 mln di elettori a quasi 6. Fi perde quasi 2,3 milioni di voti

Roma, 27 set. (askanews) – Quasi 5 milioni e mezzo di voti in più a Frateli d’Italia e tre milioni e mezzo in meno alla Lega di Matteo Salvini. Dall’analisi del voto emerge anche questa ricomposizione di forze all’interno del centro destra che è uscito ampiamente vincitore delle elezioni politiche del 25 settembre. Dai dati del ministero dell’Interno (non è inclusa la Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige) Fratelli d’Italia ha ottenuto 7.300.628 voti contro 1.429.550 del 2018, con un saldo elettorale positivo di 5.871.078.La Lega di Matteo Salvini alle ultime elezioni ha perso in termini assoluto 3.504.511 voti non andando oltre l’8,77 per cento dei consensi (2.464.176 voti).Forza Italia ha ottentuo 2.279.130 voti (8,11%) e ha perso 2.317.826 voti rispetto alle elezioni del 2018.