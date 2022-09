Lunedì 26 settembre 2022 - 01:09

"Con i numeri e con i contenuti"

Roma, 26 set. (askanews) – “Forza Italia è determinante per la vittoria del centrodestra e sarà determinante per la formazione del nuovo governo. Con i numeri e con i contenuti”. Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, vice presidente di Forza Italia. “Siamo fiduciosi anche per la vittoria in Sicilia del nostro Renato Schifani”, aggiunge.Afe/Int2