Lunedì 26 settembre 2022 - 18:49

Chiedo ai siciliani di avere un pizzico di pazienza

Palermo, 26 set. (askanews) – “Amo la Sicilia, che non ho lasciato nemmeno quando ero presidente del Senato. Chiedo ai siciliani di avere un pizzico di pazienza, ma non accetterò mediazioni al ribasso. Abbraccio l’impegno senza se e senza ma”. Lo ha detto il neo presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in conferenza stampa a Palermo.